Merkel ja Macron vetoavat Putiniin Itä-Ghoutan tulitauon puolesta

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron vetoavat Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, jotta tämä tukisi tulitaukoa Syyrian Itä-Ghoutaan YK:n turvallisuusneuvostossa.

Siviilien tilanne Itä-Ghoutassa on ollut äärimmäisen tukala viime päivinä, kun Syyrian hallinto on pommituksillaan moukaroinut kapinallisten hallussa olevaa aluetta. Arviolta yli 400 siviiliä on saanut surmansa.

Myös Euroopan unionin korkea edustaja Federica Mogherini on vedonnut välittömän tulitauon ja avustuskuljetusten perille pääsyn puolesta.