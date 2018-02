Haiti laittaa Oxfamin jäähylle, kunnes seksiskandaali on selvitetty

En anna

En anna äyrikään enkä ole antanyt enkä tule antamaan rahaa millekkään hyväntekäväisyysrärjestölle Näihin projekteihin on kerjätty mijaardeja mm Haitin maanjäristykselle Montako vuotta siitä nyt on Haitille on kerätty miljaardeja mutta silti kymmeniätuhansia ihmisiä asuu vielä teltoissa ja tilapäismajoituksissa Miksiköhän juu koska rahat on loppu tai niitä pantataan jonkun muun tarkoituksen takia Qlen tuennut sotaveteraaneja tähän asti mutta heillä on riittävästi varoja tähän loppuaikaan mitä heitä vielä on Suuri kiitos heille Jos sen sijaan joku kadulla pyytää rahaa vaikka kalja tai viinapulloon niin kyllä pyrin antamaan

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.