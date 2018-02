Suomalaismies kuoli Ugandan liike-elämän keskuksessa: "Jos menestystä tulee, voitot voivat olla suuria"

Ugandan pääkaupungissa Kampalassa sattunut suomalaisen liikemiehen tapaus saa lähes päivittäin uusia käänteitä. Ainakin puolustustarvikevalmistaja Patriaa markkinoinut mies löytyi kuolleena hotellista, joka on yksi Ugandan liike-elämän hermokeskuksista. Samassa Pearl of Africa -hotellissa majoittui ex-ministeri Suvi Lindén, joka on kertonut olleensa Ugandassa kartoittamassa maan valmiuksia edistää älyteknologiaan perustuvia hankkeita. Ugandan viranomaiset ovat kertoneet tutkivansa noin 40-vuotiaan suomalaismiehen kuolemaa mahdollisena henkirikoksena.