Turvallisuuspoliisi Säpo arvioi Ruotsiin kohdistuvan uhan olevan korkeammalla kuin aikoihin

Ruotsissa on uusi normaalitila, johon kuuluu ääriliikkeiden huolestuttava kasvu, linjaa turvallisuuspoliisi Säpo juuri julkistamassaan vuosikirjassa. Kirjassa turvallisuuspoliisin johtaja Anders Thornberg kirjoittaa, että Ruotsiin kohdistuva uhka on suurempi kuin vuosiin ja turvallisuustilanne on huonontunut. Thornberg siirtyi kuun alussa Ruotsin poliisiylijohtajaksi.

Väliaikainen Säpon johtaja Charlotte von Essen toisti lehdistötilaisuudessa samoja sanoja.

– Puhumme uudesta normaalitilasta, ja on itsestään selvää, että tila huolettaa meitä, von Essen sanoi.

Säpo arvioi, että suurimman uhan muodostaa ääri-islamistien väkivalta, mutta vuoden aikana on ollut myös huomattavan paljon valkoista valtaa korostavaa liikehdintää. Säpo on jo aiemmin arvioinut, että väkivaltaisia ääri-islamisteja ihannoivien ihmisten määrä on kasvanut Ruotsissa sadoista tuhansiin viime vuosina.

Lisäksi Säpo sanoo äärivasemmistolaisen liikehdinnän jääneen taka-alalle Ruotsissa. Se kuitenkin huomauttaa, että Hampurin G20-huippukokousta vastustaneiden mielenosoitusten yhteydessä perustettiin uusi verkosto, joka saattaa vielä kasvattaa kokoaan.

Turvallisuuspoliisin mukaan viranomaiset saavat päivittäin useita ilmoituksia epäillyistä uhista. Muun muassa terrorisminvastaisesta toiminnasta vastaava Fredrik Hallström kertoi, että poliisille tulee esimerkiksi vihjeitä pommiepäilyistä. Von Essen lisää, että Säpo tekee päivittäin yhteistyötä muiden maiden kanssa.

– Vuonna 2017 nähtiin useita terroristien kiinniottoja ympäri Eurooppaa yhteistyön ansiosta, von Essen sanoo.

Viime vuotta kerratessaan Hallström nosti esiin myös Drottninggatanin kuorma-autoiskun ja kertoi, että turvallisuuspoliisi työskenteli kaksi kolme viikkoa iskun jälkeen ympäri vuorokauden selvittääkseen uusien iskujen mahdollisuutta.

Vuosikirjassaan Säpo ottaa huomioon myös Ruotsin lähestyvät vaalit. Säpo varoittaa, että vieraan vallan vaikutusyrityksiä Ruotsin vaaleihin ei voi sulkea pois. Lisäksi se huomauttaa, että edellisten vaalien jälkeen Ruotsin poliittisesta ilmapiiristä on tullut jakautuneempi ja keskustelun sävy on koventunut.