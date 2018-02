Korruptiota vastaan kamppaileva Liberian presidentti sanoo perineensä pennittömän maan

Pariisissa vieraileva Liberian uusi presidentti George Weah kuvailee perineensä vararikon partaalla olevan maan. Weah vetosi puheessaan korruption vastaisen taiston puolesta.

Liberia on maailman köyhimpiä maita. Maata ovat koetelleet sisällissodat sekä paha ebolaepidemia vuosina 2013–15.

– Perin maan, joka on kovin varaton ja jota poliittisten asemien väärinkäyttö on vahingoittanut. Meidän on varmistettava, etteivät tapahtumat toistu, hän sanoi virallisen vierailunsa ensimmäisenä päivänä.

Weah nosti esiin myös nuorten koulutuksen, johon on tarkoitus satsata.

– Uskon koulutukseen. Nuorempana itselläni ei ollut mahdollisuutta opiskella mutta urani jälkeen palasin kouluun, Monroviassa slummissa varttunut entinen jalkapallotähti Weah totesi.