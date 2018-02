Ilmaiskut jatkuvat Itä-Ghoutan alueella Syyriassa, siviiliuhreja jälleen lisää

Syyrian Itä-Ghoutan pommituksissa on sunnuntaista alkaen kuollut jo yli 270 ihmistä, raportoi Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Tänään kymmenen siviiliä on kuollut Syyrian tekemissä ilmaiskuissa. Uhrien joukossa oli kolme lasta, ja järjestön mukaan lisäksi ainakin 200 ihmistä haavoittui.

Uusimmat iskut osuivat useisiin kaupunkeihin kapinallisten hallussa olevalla Itä-Ghoutan alueella Damaskoksesta itään.

Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan Syyrian ja Venäjän tiistaiset ilmaiskut Itä-Ghoutaan tappoivat yli sata siviiliä ja maanantaina pommituksissa kuoli lähes 130 syyrialaista.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on syvästi huolissaan väkivallan kiihtymisestä alueella. Guterres vaatii kaikkia osapuolia pitämään kiinni kansainvälisen humanitaarisen oikeuden perusperiaatteista, kuten siviilien suojelemisesta.

Tiistaina huolensa alueen tilanteesta ilmaisi Yhdysvallat. Maan ulkoministeriön tiedottaja Heather Nauert vaati väkivallalle loppua ja arvosteli Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallintoa "piirittämisen ja nälkiinnyttämisen taktiikasta".

YK:n mukaan lähes 400 000 ihmistä on jäänyt ilmaiskujen saartamaksi. Ruuan, lääkkeiden ja muiden perustarvikkeiden saanti alueella on lähes mahdotonta. YK:n turvallisuusneuvosto neuvottelee parhaillaan päätöslauselmaesityksestä, jolla vaaditaan 30 vuorokauden tulitaukoa alueelle humanitaarisen avun toimittamiseksi.

Itä-Ghouta on ollut Syyrian hallinnon joukkojen piirityksessä vuodesta 2013.