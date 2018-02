Abbas peräänkuulutti kansainvälistä rauhankokousta – sen yhtenä osana olisi Palestiinan valtion tunnustaminen

Hmm..

Mielestäni presidentti Trumpin päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi on parasta, mitä Lähi-Idän suhteen on tapahtunut pitkiin pitkiin aikoihin. Se oli hieman sellainen julistus, että "herra antoi, herra otti, tyydy siihen hottentotti", johon ei pitäisi kenelläkään olla poikittaista sanaa. Sen luulisi parantavan entisestään rauhaa Lähi-Idässä ja motivoivan kivenheittäjiä ja muita raketinammuskelijoita miettivän rauhaa ja samalla myös suvereenisti parempia elinoloja, jos he ylipäätään haluavat tulevaisuudessa olla olemassa.

