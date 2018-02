Syyrian joukot ja kurdit aloittivat yhteistyön Turkin karkottamiseksi maan pohjoisosasta

Turkin joukot tulittivat tiistaina Syyrian hallitusta tukevia joukkoja niiden saapuessa kurdien hallussa olevalle Afrinin alueelle Syyrian pohjoisosassa. Asiasta kertoivat Syyrian valtiolliset tiedotusvälineet.

– Turkin hallinnon joukot ampuivat tykistötulta Syyrian hallinnon joukkojen asemiin, kertoi Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana.

Turkin mukaan kyseessä olivat "varoituslaukaukset".

– Afrinia kohti yrittävät (Syyrian) hallintoa tukevat terroristiryhmät perääntyivät kymmenen kilometrin päähän kaupungista, sanoi Turkin valtiollinen uutistoimisto Anadolu.

Satoja Syyrian hallinnon sotilaita saapui tiistaina Afriniin osallistuakseen taisteluun Turkin johtamaa hyökkäystä vastaan.

Turkki ja sen kanssa liitossa olevat syyrialaiskapinalliset aloittivat Pohjois-Syyrian kurdeja vastaan suunnatun sotilasoperaation viime kuussa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti tiistaina, että Turkin joukot aikovat saartaa Afrinin kaupungin lähipäivinä.

Syyrian hallinnon joukot ovat alueella ensi kertaa sitten vuoden 2012. Sen jälkeen se on ollut kurdien YPG-joukkojen hallinnassa. Turkki pitää YPG:tä Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon kytköksissä olevana terroristijärjestönä ja haluaa sen joukot pois rajojensa läheisyydestä.

Tiistaina YPG sanoi lausunnossaan kurdijoukkojen kutsuneen Syyrian hallinnon joukkoja auttamaan Turkin hyökkäyksen torjumisessa.

– Syyrian hallinto vastasi kutsuun ja lähetti tänään, 20. helmikuuta, joukkoja, jotka asettuvat asemiin rajalle. Ne osallistuvat yhtenäisen Syyrian ja sen rajojen puolustamiseen, lausunnossa sanottiin.

Syyrian hallinnon joukoilla on menossa sotilastoimet myös Ghoutan alueen itäosissa. Se on viimeinen Syyrian kapinallisten alue pääkaupunki Damaskoksen lähistöllä. Hallituksen joukot aloittivat alueen raketti- ja tykistötulituksen sunnuntaina. Tämän on uumoiltu edeltävän maahyökkäystä piiritetylle alueelle.

YK:n humanitaarisen avun koordinaattori Syyriassa on vaatinut lopettamaan heti hyökkäykset siviilikohteita vastaan.

– Itäisen Ghoutan siviilien tilanne on riistäytymässä käsistä. On välttämätöntä lopettaa tämä järjetön kärsimys, koordinaattori Panos Moumtzis sanoi.

YK on jatkuvasti vaatinut kuukauden kestävää tulitaukoa Syyrian rintamalinjoille Ghoutan itäosista Afriniin.

Syyrian tilannetta seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Itä-Ghoutassa on yli 200 siviiliä kuollut. Heistä liki 60 on lapsia.

YK:n mukaan Itä-Ghoutan alueella asuu lähes 400 000 ihmistä. Se on ollut Syyrian hallinnon joukkojen piirityksessä vuodesta 2013. Ruuan, lääkkeiden ja muiden perustarvikkeiden saanti on lähes mahdotonta.

Hammuriyehissa asuva 23-vuotias Alaa al-Din sanoo AFP:lle, että asukkaat pelkäävät hallituksen mahdollista hyökkäystä.

– Ghoutan kohtalo on tuntematon. Meillä ei ole muuta kuin Jumalan armo ja kellareissa piileskeleminen. Muuta vaihtoehtoa ei ole, hän sanoo.

Syyrian sodassa on kuollut arviolta yli 340 000 ihmistä vuodesta 2011 lähtien. Sota on jakanut maan alueisiin, joita hallitsevat hallituksen joukot, hallitusta vastustavat kapinalliset, kurdit ja ääri-islamilaiset jihadistit.