Nousussa olevasta CDU-nimestä povataan Angela Merkelin seuraajaa

Pienen Saarlandin osavaltion pääministeristä Annegret Kramp-Karrenbauerista povataan seuraajaa Saksan liittokanslerille Angela Merkelille.

Merkel ja Kramp-Karrenbauer pitivät maanantaina yhteisen tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin, että Kramp-Karrenbauerista tulee kristillisdemokraattien uusi pääsihteeri. Kramp-Karrenbauer ottaa hoitaakseen aiemman pääsihteerin Peter Tauberin tehtävät. Tauber erosi tehtävästä viikonloppuna terveyssyistä.

Pääsihteerin tehtävää on pidetty Saksassa hyvänä ponnahduslautana liittokanslerin tehtävään. Kramp-Karrenbauer sanoi tilaisuudessa kuitenkin, ettei pidä itseään Merkelin seuraajana. Merkel taas sanoi, että Kramp-Karrenbauer on ihminen, jolla on kokemusta ja jonka työtä hän on arvostanut vuosia.

Kramp-Karrenbauerin tähti on ollut nousussa viime kuukausina sen jälkeen, kun hän oli keskeisessä roolissa sosiaalidemokraattien kanssa käydyissä kovissa hallitusneuvotteluissa.

Lehden mukaan Merkel ja Kramp-Karrenbauer – jota kutsutaan nimikirjaimiensa mukaan AKK:ksi – sopivat jo kuukausia sitten, että viime mainittu ottaa pääsihteerin tehtävät hoitaakseen sairastelleen Tauberin jälkeen.

Kramp-Karrenbauerin pääsihteerinimityksen on määrä tapahtua virallisesti CDU:n puoluekokouksessa tämän kuun lopussa.

55-vuotiasta Kramp-Karrenbaueria on kutsuttu myös "Saarlandin Merkeliksi". Vajaan miljoonan asukkaan Saarland on väkiluvultaan Saksan toiseksi pienin osavaltio.

Merkel, 63, on johtanut Saksaa vuodesta 2005 ja CDU:ta vuodesta 2000 lähtien. Ennen puolueen puheenjohtajaksi nousemista Merkel toimi puolitoista vuotta sen pääsihteerinä.

Saksassa on viime aikoina spekuloitu, ettei huonon vaalimenestyksen ja hallitusneuvotteluväännön heikentämä Merkel jatka liittokanslerina koko neljättä kauttaan.

Kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien yhteishallituksen toteutuminen on vielä epävarmaa, sillä SPD järjestää jäsenäänestyksen hallitukseen menosta. Sen tulosten on määrä selvitä vajaan kahden viikon päästä.