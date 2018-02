Ugandassa työskennellyt toimittaja: On harvinaista, että maassa murhataan valkoinen – luultavasti suomalaisen kohtalon sinetöi huijari

Ida Roivainen, Lea Peuhkuri

Kampalan lentokentällä olisivat odottaneet virallinen saattue ja hienot autot, jos turvallisuuspalvelu ISO:n kutsu suomalaisille markkinoijille olisi ollut aito, uskoo pitkään maassa työskennellyt suomalaistoimittaja Katariina Laurila.

– Vaikuttaa todella erikoiselta, että Ugandassa murhattaisiin valkoinen mies. Se on erittäin harvinaista. Jos tapaukseen liittyy murha, veikkaan, että kyse on joko huijauksesta, joka on alkanut selvitä, tai sitten liikutaan jollain valtionjohdolle riskialttiilla alueella, Laurila kommentoi Ugandassa kuolleen suomalaismiehen tapausta.

Laurila työskenteli sekä uutis- ja tuotantopäällikkönä Ugandan johtavalla uutiskanavalla WBS-Televisionilla vuosina 2004–2007.

Laurila tuntee hyvin maan toimintakulttuurin ja poliittisen järjestelmän.

– Ugandassa kaikki perustuu siihen, kuka tuntee kenetkin. He myös tajuavat, kenestä on hyötyä ja kenestä ei. En siis näkisi, että valtion taholta jotakin valkoista ihmistä lähdettäisiin tappamaan.

Uutisspekulointi Ugandan turvallisuuspalvelu ISO:sta ja liikemiehen murhasta käynnistyi toissa viikolla, kun suomalainen mies löytyi kuolleena hotellihuoneestaan Ugandan pääkaupungissa Kampalassa.

Mies oli ilmeisesti omatoimisesti markkinoimassa Patrian ajoneuvoja Ugandassa, tai ainakin hänellä oli Patrian esitteitä mukanaan.

Tapahtumavyyhtiin liittyy myös liikemiehen kanssa matkustanut entinen viestintäministeri Suvi Lindén (kok.), jonka osuus tapahtumiin on edelleen epäselvä.

Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan liikemies ja Lindén olisivat saapuneet Kampalaan ugandalaisten tuttujensa Faridan, Musan sekä heidän avustajansa Carolin avustuksella. Carolin välityksellä liikemies oli myös tiettävästi saanut lupakirjeen ISO:n tapaamiselle turvallisuuspalvelun johtajalta Frank Kaka Bagyendalta.

Luultavasti lupakirje oli kuitenkin väärennös.

– Joku joka on halunnut rahaa. Voihan olla, että kyseessä on ollut henkilö, joka on töissä turvallisuuspalvelussa. Joku joka on halunnut vetää välistä. Ja länsimaalaisiahan on hirveän helppoa huijata. Varsinkin suomalaisia, jotka uskovat sen, mitä heille sanotaan, Laurila pohtii.

Motiivia teolle voi tässä vaiheessa vain arvuutella, mutta Laurilan mukaan afrikkalaiseen selviytymiseen kuuluu se, että sieltä viedään, mistä voidaan.

– Suomalainen ajatus moraalista. Ei se vain toimi samalla tavalla Afrikassa, Laurila sanoo.

Poliisi on Ugandan viranomaisista kaikista alttein lahjonnalle. Seuraavana tulee oikeuslaitos. Tämä käy ilmi tuoreesta kyselytutkimuksesta, jonka Transparency International -järjestö teki Itä-Afrikassa.

– Uganda on erittäin korruptoitunut. Rahalla saa melkein mitä vain. Itsekin olen ollut poliisin kanssa tilanteissa, joissa minulta on varastettu omaisuutta, mutta mitään ei tapahdu, jollen itse maksa poliisille. Hyvin vähän rikoksista päätyy Ugandassa oikeuden käsittelyyn. Käytännössä yleensä vain silloin, jos ei ole rahaa maksaa itseään tilanteesta ulos, Laurila sanoo.

Toisaalta Laurila muistuttaa, että oppositiopuolueen päätekijät ovat usein vangittuina ja he ovat mukana oikeudenkäynneissä. Tällä halutaan hankaloittaa heidän elämäänsä. Mutta pääperiaate on se, että rahalla saa vapauden.

Transparency Internationalin tutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia ugandalaisista vastaajista, jotka olivat olleet tekemisissä poliisin tai oikeuslaitoksen kanssa, tarjosi lahjuksia tai heiltä kysyttiin niitä.

Ugandassa on ollut useita vuosia voimassa korruption vastainen laki, ja maassa on pyritty vahvistamaan viranomaisia, kuten poliisia ja oikeuslaitosta. Transparency Internationalin mukaan laki ei ole näkynyt arjessa.

– Kun otetaan huomioon entisen diktaattorin Idi Amin historia, ihmiset eivät vastusta nykyistä hallitusta sen enempää. Heidän pelkonsa on, että seuraava johtaja on nykyistä pahempi. Muutoksen täytyy lähteä ylhäältä alas, valtionjohdosta. Mutta se ei voi luopua vallastaan noin vain, koska silloin kaikki törkeydet tulevat julki.