Parlamentti kesytti Italian protestiliikkeen

Jenni Meronen

Kun Italian entinen pääministeri Silvio Berlusconi aikoinaan asettui ehdolle, yksi häntä äänestäneistä oli Roomassa asuva yrittäjä Luca Lanza. Tämän vuoden parlamenttivaaleissa Berlusconin puolue on jälleen ehdolla, mutta Lanzan ääni menee viime vaaleissa äänivyöryn saaneelle protestipuolue Viiden tähden liikkeelle.

– Kun näet että ensin vallassa on Berlusconi, sitten Matteo Renzi, sitten joku muu eikä mikään muutu vaan päinvastoin menee aina vain huonommin, ymmärrät että Viiden tähden liike on ainoa vaihtoehto saada aikaan muutos tässä maassa. He ovat nuoria, uusia eivätkä vielä korruptoituneita, Lanza perustelee.

17 vuotta Suomessa asunut Lanza palasi Roomaan vuonna 2009. Hänen mielestään liikkeen pitäisi lähettää ensin kotiin epärehelliset poliitikot, sitten laiskottelevat valtion työntekijät. Rooman pormestariin Virginia Raggiin hän on tyytyväinen tähän kohdistuvasta rikostutkinnasta huolimatta.

– Suoraan sanottuna en edes tiedä liikkeen vaaliohjelman kaikkia 20 kohtaa. Minua eivät myöskään kiinnosta mahdolliset rikostutkinnat. Näen puolueen joka tapauksessa ainoana vaihtoehtona.

– Viiden tähden liikkeestä on jäljellä menestyksekäs brändi, mutta se on kuin luuranko. Sisällä ei ole enää mitään siitä, mitä liike aiemmin oli, sanoo liikkeen entinen sisäpiiriläinen Nicola Biondo.

Biondo johti Viiden tähden liikkeen viestintää parlamentin alahuoneessa vuosina 2013–2014. Hänen ja Marco Canestrarin, liikkeen perustajien Beppe Grillon ja Gianroberto Casaleggion entisen oikean käden, kirjoittama kirja "Supernova – Kuinka Viiden tähden liike tapettiin" julkaistiin viime syyskuussa.

Biondon mukaan liikkeellä ei ole pysyvää arvopohjaa, vaan se muuttaa jatkuvasti mieltään ja jättää äänestämättä jopa lakiehdotuksia, joita se on aiemmin tukenut.

Liikkeen pääministeriehdokas ja uusi johtaja on nuori ja kunnianhimoinen Luigi Di Maio. Koomikko Beppe Grillo on sen sijaan ottanut liikkeeseen etäisyyttä.

– Grillo on aina ollut vain tämän projektin megafoni, hänellä ei ole koskaan ollut poliittista vastuuta. Hän on showmies eikä poliitikko. Mitä enemmän liike muuttui puolueeksi, sitä vaikeampaa Grillon oli enää löytää itselleen paikkaa, Biondo selittää.

Biondon mukaan Viiden tähden liikkeen tarina tulee päättymään huonosti. Yksi syy on eturistiriita, joka syntyy siitä, että liikkeen logo ja verkossa oleva toiminta-alusta ovat edesmenneen Gianroberto Casaleggion pojan yrityksen omaisuutta.

– Tämä on erittäin vakava asia. Liike oli aina ehdottomasti politiikan ja yritysmaailman välistä eturistiriitaa vastaan.

Biondon mukaan motiivi kirjan kirjoittamiseen lähti rakkaudesta kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat uskoneet liikkeeseen ja työskennelleet sen eteen vuosikausia. Hänen mukaansa puolueiden huono maine äänestäjien keskuudessa saa monet kääntymään protestiliikkeen puoleen.

– Mutta samalla annetaan paljon vastuuta liikkeelle, joka ei kykene käsittelemään sitä. Ennemmin tai myöhemmin äänestäjät pettyvät, ja pettymys tulee olemaan valtava.