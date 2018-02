Itsemurhapommit tappoivat Nigeriassa, Boko Haramia syytetään

Nigerian viranomaiset syyttävät äärijärjestö Boko Haramia perjantaisista itsemurhaiskuista, joissa kuoli ainakin 19 ihmistä ja haavoittui kymmeniä. Pommit räjähtivät Kondugan kalatorilla Koillis-Nigeriassa.

Surmansa saaneista yksi oli sotilas ja loput siviilejä. Haavoittuneista yli 20 oli kriittisessä tilassa lauantaina.

– Tekijästä ei ole mitään epäselvyyttä: Boko Haram on iskenyt Kondugaan useita kertoja aiemminkin, kertoo armeijaa tukevien joukkojen edustaja Babakura Kolo.

Boko Haram on piinannut aluetta lähes yhdeksän vuotta. Väkivaltaisuuksissa on kuollut ainakin 20 000 ihmistä. Yli kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä on menettänyt kotinsa.