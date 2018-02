Perheriita piinasi matkustajia suomalaisvalmisteisella laivalla – "Kiertelivät kansilla etsimässä tappelukumppaneita"

Hohhoijaa

No ainakin tässä nähdään, miten hyvin roskajournalismi toimii. Tuskin olisin itsekään avannut uutista, ellei otsikko olisi vihjannut, että asia liittyy jotenkin suomalaiseen laivanrakentamiseen. Ja tuskin tätä kovin latteaa ja merkityksetöntä uutista olisi TS:ssä julkaistukaan, ellei olisi löydetty aasinsiltaa, vaikka kuinka heiveröistä, Suomeen. Vaan koska aasinsilta löytyi, TS julkaisi ja meikäläinen luki, otsikon hämäämänä. Ehkä sanomalehtimedia alkaa jo olla niin epätoivoista, että anything goes.

