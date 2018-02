Soini Balkanin EU-näkymistä: Päivämäärien asettaminen ei ole viisasta

Anniina Luotonen

Arvio siitä, että seuraavat Länsi-Balkanin maat voisivat liittyä Euroopan unioniin vuonna 2025, jakaa EU-maita.

EU-maiden ulkoministerit keskustelivat komission tuoreista Länsi-Balkan-arvioista ensimmäistä kertaa torstaina ja perjantaina Bulgariassa.

Ulkoministeri Timo Soinin (sin) mielestä päivämäärien asettaminen EU:n laajentumiselle ei ole ylipäätään viisasta.

Vuosiluvut alkavat näyttää hänen mielestään helposti epäonnistumisilta, jos ne eivät toteudu.

– Isossa kuvassa hyvin monilla mailla on oikeusvaltioperiaatteen, korruption ja monen muun kanssa niin paljon ongelmia, että ihan lähellä se päivä ei ole, Soini arvioi STT:lle puhelimitse Bulgarian pääkaupungista Sofiasta, jossa hän osallistui epäviralliseen ulkoministerikokoukseen.

EU:n korkea edustaja Federica Mogherini tulkitsi kokouksen jälkeen, että mailla on yhteinen halu varmistaa, että Länsi-Balkanin mailla on näkymä EU-jäsenyydestä.

EU-komission viime viikolla julkaisemassa strategiassa komissio mainitsi vuoden 2025 visiona, jolloin seuraavat maat voisivat liittyä unioniin. Komissio kuitenkin korosti, että jäsenyys on mahdollinen vasta kahdenvälisten kiistojen ratkaisemisen jälkeen.

– 2025 on realistinen, mahdollinen perspektiivi, ei tavoite. Se ei koske vain niitä maita, jotka käyvät jo neuvotteluita vaan myös niitä, jotka voisivat aloittaa neuvottelut, Mogherini sanoi perjantaina Sofiassa.

Alueen maat ovat lähentyneet EU:ta eri tahtia. Serbia ja Montenegro käyvät jo jäsenyysneuvotteluita, kun taas Albania ja Makedonia odottavat vielä neuvotteluiden alkamista.

Mogherini arvioi, että Kreikan ja Makedonian keskustelut Makedonian nimeen liittyvästä kiistasta ovat olleet "erittäin rohkaisevia". Kreikka on pitkään vastustanut Makedonian nimeä, koska Kreikan pohjoisosassa on samanniminen alue, mikä on estänyt maan lähentymisen niin EU:hun kuin Natoon.

Bosnia ja Hertsegovina ei ole vielä ehdokasmaa, mutta on jättänyt jäsenyyshakemuksen. Kosovon tilanne on kaikkein hankalin, koska viisi EU-maata ei ole tunnustanut sitä.

Myös Soinin mielestä on tärkeää, että Länsi-Balkanin mailla on selkeä näkymä siitä, että jäsenyys on niille jonakin päivänä mahdollinen.

– Se pitää tehdä selväksi, että sääntöjä noudatetaan, ja oikoteitä ei ole.

Hän muistuttaa, että Kiina, Venäjä ja Turkki ovat alueella aktiivisia.

EU-maat lähtevät siitä, että Länsi-Balkanin vakaus on ratkaisevaa koko Euroopan kannalta. Soini muistuttaa esimerkiksi pakolaiskriisistä, ja siitä, miten turvapaikanhakijat kulkivat nimenomaan Balkanin halki.

EU-maiden joukossa on myös maita, jotka pitävät vuoden 2025 arvioita liian pessimistisenä. Unkarin ulkoministeri Peter Szijarto arvioi Sofiassa, että ensimmäiset alueen maat voisivat liittyä EU:hun jo vuonna 2022.