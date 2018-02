Kuolisiko valas nieltyään 800 grammaa muovipusseja? Kyllä, sillä muovin pinta-ala on sille liikaa.

Katja Ihatsu

Moni lehti haksahti uutisoimaan, että Ranskan pohjoisrannikolta löytyneen lahtivalaan sisuksista olisi löytynyt 800 kiloa muovia, vaikka oikea määrä oli 800 grammaa.

Lännen Media kirjoitti valaasta 9. helmikuuta, ja siitä olivat uutisoineet myös esimerkiksi tiedelehti Journal of Marine Biology ja ympäristöjärjestö WWF. Asian korjasi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Maailman meriin kertynyt muovi on todellinen ongelma, joka haittaa vakavasti siellä asuvien eläinten elämää. Mutta minkäkokoinen lahtivalaan vatsalaukku todellisuudessa on ja kuinka paljon eläin pahimmillaan voisi niellä muovia?

Lahtivalas kuuluu pienimpiin hetulavalaisiin eli se siivilöi ravintoaan hetuloidensa avulla. Se tarkoittaa, että jos sen hetuloihin ajautuu muoviroskaa, se voi erehtyä ohjaamaan muovin kielellään sisuksiinsa.

Täysikasvuinen hetulavalas voi painaa jopa 11 tonnia. Ihmiseen verrattuna eläin on siis suuri, mutta valaiden mittakaavassa vielä pieni. Suurin tiedetty sinivalas painoi 200 tonnia, kertoo muun muassa National Geographic.

Ranskan rannikolta löytynyt lahtivalas, johon lehtijutuissa on viitattu, oli vielä keskenkasvuinen naaras, sillä se oli alle neljämetrinen. Tutkijat löysivät sen vatsasta ainoastaan muoviroskaa, kuten muovipussien jäänteitä.

Fyysikko ja valaiden suojeluun erikoistunut Rauno Lauhakangas kertoo, että rannoille ajautuvia valaita ei tutkita systemaattisesti.

– Se on ihan sattumaa, onko lähistöllä jokin tieteellinen instituutti, joka on kiinnostunut asiasta. Yleensä paikalle tulee kaivinkone kaivamaan ison montun ruhoa varten, hän sanoo.

Hänen mukaansa lahtivalaille on tehty vatsa-analyyseja vähän ja niiden tekeminen on aloitettu myöhään, verrattuna erityisesti siihen, että Japani on pyydystänyt lajia viimeiset vuosikymmenet vedoten tieteellisiin tarkoituksellisiin. Viime vuonna japanilaiset tappoivat 335 yksilöä.

Ensimmäinen perusteellinen tieteellinen analyysi eteläisen pallonpuoliskon lahtivalaan vatsalaukusta on tehty Lauhakankaan tietojen mukaan vuonna 2015. Gross anatomy of the stomach and intestine of an Antarctic minke whale (Balaenoptera bonaerensis) perustui Uruguayn rannikolta löytyneeseen yksilöön, joka oli Ranskasta löytyneen valaan tavoin pienikokoinen, 6,6 metriä pitkä ja 2400 kiloa painava.

Valaan sisuksista ei löytynyt muovia, mutta sen avauksesta saatiin olennaisen tärkeä tieto eli sen vatsalaukun koko: 70 litraa.

– Valaan vatsarakenne on sangen monimutkainen ja koostuu useasta osastosta. Oletan, että tässä kyseessä oli niin sanottu forestomach eli ensimmäinen vatsalaukku. Vatsalaukkujen välillä on kapea kanava, jonka kautta sulamaan alkanut ravinto etenee, Lauhakangas sanoo.

Pienet muoviesineet voivat kulkeutua valaan elimistöstä poiskin, jos ne mahtuvat kanavaan. Jo kaupasta ostettava muovikassi on kuitenkin niin iso, että se jämähtää lahtivalaan vatsaan jäädäkseen.

Lauhakankaan mukaan muovin vaikutusta lahtivalaan sisuksissa on järkevämpää arvioida neliömetreissä kuin kiloissa.

– 800 grammaa muovia voi ajatella myttynä. Mutta kun sen muuttaa pinta-alaksi, ymmärtää, että se peittäisi koko huoneistoni lattian, hän perustelee.

Hän tekee pikaisen laskutoimituksen 150 litran mustilla jätesäkeillä. Kymmenen kappaletta Plastiroll Oy:n valmistamia jätesäkkejä painaa 767 grammaa, mikä on riittävän lähellä alussa mainittua 800 grammaa.

Yhden aukirevityn jätesäkin pinta-ala on 1,72 neliömetriä eli kymmenestä jätesäkistä tulisi noin 18 neliömetrin muovipeitto. Se olisi lahtivalaalle kohtalokas.

– Jos ajatellaan, että 70 litraa vettä maksimaalisesta vetävään vatsalukkuun tungetaan se 800 grammaa muovia, jonka pinta-ala oli edellä arvioni mukaan ainakin 18 neliömetriä, niin valas menehtyy, Lauhakangas sanoo.

Jätesäkin muovi on kuitenkin noin kaksi kertaa paksumpaa (50–60 mikrometriä) kuin kaupan muovikassin paksuus (30 mikrometriä). Siksi pienemmissä muovikasseissa mitattuna muovipeitto valaan vatsassa olisi vielä suurempi.

– Kilo tavallisia muovikasseja valaan vatsassa vastaa pinta-alaltaan jo noin 36 neliömetriä, Lauhakangas laskee.

