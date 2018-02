Tillerson: USA ja Turkki pystyvät toimimaan yhdessä Syyriassa

Ankara

Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson vakuuttaa, että Turkki ja Yhdysvallat tulevat toimimaan yhteistyössä Syyriassa. Turkin hyökkäys kurdien YPG-taistelijoita vastaan Syyriassa Turkin rajan pinnassa on kiristänyt maiden välejä, ja Yhdysvallat on kehottanut Turkkia rajoittamaan sotilastoimiaan.

– Tulemme työskentelemään yhdessä. Meillä on hyviä mekanismeja, joilla tämä voidaan saavuttaa, mutta paljon työtä on vielä tehtävänä, Tillerson sanoi Ankarassa keskusteltuaan kollegansa Mevlut Cavusoglun kanssa.

Yhdysvaltoja huolestuttaa erityisesti Manbijin kaupungin kohtalo, sillä Turkki on uhannut hyökätä YPG-taistelijoiden hallussa olevaan kaupunkiin. Manbijissa on myös amerikkalaissotilaita, mikä on lisännyt pelkoja siitä, että Nato-liittolaiset ottaisivat yhteen rintaman eri puolilla.

Tillersonin mukaan Manbijin kohtalo on keskeisesti esillä keskusteluissa. Ulkoministerin mukaan tärkeintä on varmistaa, ettei aikaisemmin Isis-taistelijoiden hallussa ollut kaupunki joudu takaisin jihadistien käsiin.