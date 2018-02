Australiassa kielletään seksi ministerien ja alaisten välillä

Australian pääministeri Malcolm Turnbull kertoi torstaina kieltävänsä virallisesti seksin ministerien ja heidän alaistensa välillä. Yllättävän kiellon takana on kohu, joka syntyi, kun varapääministeri Barnaby Joycen, 50, ja hänen alaisensa Vikki Campionin, 33, välinen suhde paljastui viime viikolla.

Campion odottaa lisäksi pariskunnan yhteistä lasta. Joyce on naimisissa, ja hänellä on neljä lasta. Varapääministeri on tätä ennen puolustanut kiivaasti perhearvoja ja avioliittoja.

– Tarkoitukseni ei ole moralisoida, mutta ajat ovat muuttuneet. Vuonna 2018 ei ole sopivaa, että ministerillä on seksisuhde alaiseensa. Siitä ei koskaan seuraa mitään hyvää, Turnbull perusteli.

Australiassa on vaadittu Joycen eroa virasta. Varapääministeri on jo jättänyt perheensä ja muuttanut pois kodistaan.