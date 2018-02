Trumpin asianajaja myönsi maksaneensa pornotähdelle 130  000 dollaria – presidentti ei kommentoi

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin henkilökohtainen asianajaja on sanonut maksaneensa omista rahoistaan 130 000 dollaria pornotähdelle. Kyseinen aikuisviihdetähti on aiemmin sanonut, että hänellä oli lyhyt suhde Trumpin kanssa. Suhteen on kerrottu ajoittuneen vuoteen 2006.

Asianajaja Michael Cohen ei kertonut, miksi hän maksoi pornotähdelle ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja. Cohenin mukaan hän pulitti summan omista rahoistaan, eikä Trumpin taustavoimat tai kampanja hyvittänyt maksua hänelle.

Wall Street Journal kertoi tammikuussa, että Cohen maksoi aikuisviihdetähdelle hiljentääkseen tämän suhteesta.

Presidentti Trump ei kommentoinut asiaa keskiviikkona. Valkoinen talo on väistellyt kysymyksiä väitetystä suhteesta ja sanonut, että asia on käsitelty jo vaalikampanjan yhteydessä.