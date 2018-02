Tiedustelupomot Yhdysvalloissa yksimielisiä: Venäjän puuttuminen USA:n politiikkaan uhkaa välivaaleja

Maailma 14.2.2018

Trumpin asianajaja myönsi maksaneensa pornotähdelle 130 000 dollaria – presidentti ei kommentoi

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin henkilökohtainen asianajaja on sanonut maksaneensa omista rahoistaan 130 000 dollaria pornotähdelle. Kyseinen aikuisviihdetähti on aiemmin sanonut, että hänellä oli lyhyt suhde Trumpin kanssa. Suhteen on kerrottu ajoittuneen vuoteen 2006.