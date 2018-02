Moskovan lentoturmassa surullisia yhtäläisyyksiä Air Francen lennon 447 kanssa

Vast: Miksi ei

Ei sit muuten liity millään tavalla siihen sun mark kakkoseen.

Eikä GPS:ään.Joten jatka hämmästelyä.Koneessa olevat

pienet tapin näköiset vermeet on juuri niitä mitkä on tärkeitä.

Niitähän löytyy siivistä,koneen nokasta.Kaikki jotka on kävellyt koneeseen on varmaan hämmästellyt että mitäs

helvetin piikkejä noi on.Ne on sellasia piikkejä että jos ne

kuorrutetaan jäällä ollaan kusessa.Eli ohjaamoon tulee

väärää tietoa ja kaikesta.Tämäkin kone oli aika uusi vaikka

venäläisvalmisteinen, nykyaikaisella avioniikalla tehty kone.

Joten siinä mielessä erikoisia kommentteja.