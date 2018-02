Mies kerjäsi rahaa bussilippuun vaikka taskussa oli miljoonia

Uppsalan poliisi koki melkoisen yllätyksen tarkastaessaan vihamielisesti käyttäytynyttä kerjäävän miestä. Matkakeskuksen ulkopuolella bussilippuun rahaa pyydelleen miehen hallusta löytyi noin kuuden miljoonan kruunun (yli 600 000 euron) arvosta käteistä, kertoo Upsala Nya Tidning -lehti.

– Kun poliisit tekivät miehelle lähempää tarkastusta, setelinippuja putoili muun muassa hänen takistaan. Nippua vain löytyi enemmän ja enemmän, kertoi paikallispoliisin päällikkö Jale Poljarevius maanantaina sattuneesta tapauksesta.

Rahojen alkuperästä ei ole toistaiseksi tietoa, ja arvoitus on myös se, miksi mies katsoi tarpeelliseksi vielä kerjätä lisää rahaa. Outo kerjäläinen on nyt pidätetty epäiltynä rahanpesurikoksesta. Syyttäjän mukaan hän on Ruotsin kansalainen.

– Ketä tahansa, joka kulkee kuusi miljoonaa käteistä mukanaan, epäiltäisiin rikoksesta, Poljarevius kommentoi.