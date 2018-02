Avustusjärjestö Oxfamin varajohtaja erosi prostituutioskandaalin takia

Bryssel/Lontoo

Brittiläisen avustusjärjestön Oxfamin varajohtaja on eronnut järjestöä ravistelevan prostituutioskandaalin takia. Oxfamin on väitetty peitelleen tietoja, joissa järjestön työntekijöitä on syytetty prostituoitujen käyttämisestä maanjäristyksen runtelemassa Haitissa vuonna 2011.

Oxfam on kiistänyt tapauksen peittelyn.

Varajohtaja Penny Lawrence sanoo olevansa häpeissään, että sellaista sattui hänen ollessaan ohjelmajohtajana. Lawrence sanoi kantavansa täyden vastuun.

– Viime päivinä tietoomme on tullut, että työntekijöidemme käytös Tshadissa ja Haitissa oli nostattanut huolta. Me emme onnistuneet toimimaan riittävästi asian suhteen, Lawrence sanoi lausunnossaan.

EU varoitti maanantaina Oxfamia rahoitusleikkauksista, jos järjestö rikkoo eettisiä normeja.

Oxfamin omien tutkimusten jälkeen neljä työntekijää erotettiin ja kolme muuta erosi itse.