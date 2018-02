Tongalla julistettiin poikkeustila – saarivaltio uhkaa jäädä jättimyrskyn jalkoihin

Voimakas myrsky uhkaa Tongan saarivaltiota eteläisellä Tyynellämerellä. Tongassa on julistettu hätätila ja maan pääkaupungissa Nuku'alofassa on astunut voimaan ulkonaliikkumiskielto.

Tonga uhkaa osua suoraan trooppisen syklonin Gitan reitille. Sykloni aiheutti jo tuhoa Samoan saarivaltiossa ja on nyt voimistumassa viitoskategorian sykloniksi. Uuden-Seelannin sääpalvelun laskelmien mukaan myrsky näyttäisi osuvan suoraan Tongan pääsaarelle Tongatapulle.

Myrsky on nyt Tongan itäpuolella ja sen yhteydessä on mitattu jo noin 75 metriä sekunnissa puhaltavia tuulenpuuskia. Ympäri kuningaskuntaa on perustettu evakuointikeskuksia.

– Kehotamme ihmisiä etsimään suojaa tältä vakavalta syklonilta, josta voi tulla voimakkain maamme historiassa, poliisipäällikkö Stephen Caldwell sanoi.

Tongan informaatioministeriön mukaan ihmisten täytyisi joko hakeutua väestönsuojiin ajoissa tai pysytellä kotonaan. Myrskyn ollessa kohdalla liikkuminen ulkona on liian vaarallista.

Uuden-Seelannin sääpalvelun päämeteorologin Philip Duncanin mukaan sykloni voi aiheuttaa vakavaa tuhoa, vaikka se pysyttelisi merellä.

– Jos se liikkuu vain vähän pohjoiseen tai etelään se ei välttämättä teknisesti saavu maalle, mutta se tietää silti vakavaa säätä, 60 sekuntimetrin tuulia ja yli kymmenmetrisiä aaltoja merellä, Duncan sanoi.

Tongassa asuu noin 100 000 ihmistä, joista 75 000 asuu pääsaarella. Alavalla maalla sijaitseva pääkaupunki Nuku'alofa on erityisen altis myrskytuhoille.

Tyynenmeren saarivaltiot ovat joutuneet viime vuosina useampien viitoskategorian myrskyjen moukaroimiksi. Fidzhillä 44 ihmistä kuoli vuonna 2016 sykloni Winstonin takia.