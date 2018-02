Turmatutkijat jatkavat Moskovan tuhoisan lento-onnettomuuden selvittämistä

Moskovan sunnuntaisen lento-onnettomuuden tutkinta on jatkunut tänään. Onnettomuustutkijat selvittävät syytä onnettomuuteen, jossa kuolivat kaikki koneessa olleet 71 ihmistä.

Tutkijoiden mukaan turman syyn selvittämisessä on esillä eri vaihtoehtoja, joita ovat esimerkiksi sääolot, inhimillinen virhe tai tekninen vika. Tällä hetkellä mikään ei viittaa terrorismiin.

Saratov-lentoyhtiön Antonov An-148 -kone syöksyi maahan vain muutama minuutti sen jälkeen, kun se oli noussut ilmaan Moskovan Domodedovon lentokentältä. Kone oli matkalla Orskin kaupunkiin lähelle Kazakstanin rajaa.

Koneen maahansyöksyn silminnäkijät kertoivat kuulleensa kovan räjähdyksen. Tutkijat kertoivat, että kone syttyi kuitenkin palamaan vasta putoamisensa jälkeen.

– Putoamisensa aikana lentokone ei ollut tulessa. Räjähdys sattui sen jälkeen, kun kone putosi maahan, tutkintakomitea kertoi.

Turmatutkijat tarkastelevat muun muassa lentäjien koulutusta sekä koneen teknistä tilaa. Turmakone oli valmistettu Ukrainassa vuonna 2010.

Handout Pelastustyöntekijöitä turmapaikalla Moskovassa 11. helmikuuta.

Kone putosi lähelle Argunovon kylää Moskovan kaakkoispuolella. Hätätilaministeriön mukaan paikalle lähetettiin 400 ihmistä ja 70 ajoneuvoa. Onnettomuuspaikan raivauksia on vaikeuttanut paksu lumihanki, jonka vuoksi sinne on ollut hankala päästä autolla. Pelastustyöntekijöiden on pitänyt kahlata koneen hylyn luo jalan lumen halki tai ajaa sinne moottorikelkalla.

Koneen osat ovat levinneet yli 30 hehtaarin alueelle ja hätätilaministeriön mukaan koko alueen haravoiminen vie viikon. Pelastustyöntekijät ovat tänään käyneet aluetta läpi lapioiden kanssa ja etsineet koneen jäänteitä 40 sentin paksuisesta lumihangesta.

Uutistoimisto Tassin mukaan maanantaina puolenpäivän aikaan pelastustyöntekijät olivat käyneet läpi kahdeksan hehtaarin alueen ja löytäneet ruumiinosia ja koneen palasia.

Lentokoneen musta laatikko on jo löytynyt. Se tosin ei sisällä äänitteitä koneessa käydyistä keskusteluista.

Venäjän liikenneministerin Maksim Sokolovin mukaan uhrien tunnistaminen vaatii genetiikan asiantuntijoita ja voi viedä kahdesta kolmeen kuukauteen.

Eilinen lento-onnettomuus on tuhoisin Venäjällä sattunut sitten joulukuun 2016, jolloin 92 ihmistä kuoli puolustusministeriön koneen pudottua Mustaanmereen pian nousun jälkeen.