Miljoonilla jemeniläisillä on pula ravinnosta, vedestä ja hoidosta – sota jatkuu yhä

Ossi Rajala

Jemenin sota aiheuttaa tällä hetkellä maailman pahimman humanitaarisen kriisin. Näin arvelee muun muassa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR tämän viikon lopulla julkaistussa raportissaan. Myös Kansainvälisen Punaisen Ristin komitea ICRC penää voimakkaampia toimia sodan lopettamiseksi, koska miljoonilla on Jemenissä hätä.

– Nykyisin 17,8 miljoonalla jemeniläisellä ei ole tarpeeksi syötävää. 15,7 miljoonalla jemeniläisellä ei ole käytössään turvallista vettä. 14,8 miljoonalla jemeniläisellä ei ole perusterveydenhuoltoa ja 24,3 miljoonalla jemeniläisellä ei ole sähköä, ICRC tiedotti tällä viikolla Twitterissä.

Jemenissä on syntynyt esimerkiksi kolera-epidemia ja terveydenhuoltojärjestelmään syntyneet puutteet lisäävät tuhansien riskiä kuolla sairauksiin, joita voitaisiin normaaliolosuhteissa hoitaa.

Jemenin sota johtuu shiialaisten huthi-kapinallisten ja presidentti Abdrabbuh Mansour Hadille uskollisten joukkojen konfliktista. Huthit ovat jo vuodesta 2004 lähtien kapinoineet Jemenissä, koska ovat pelänneet maan sunni-enemmistön uhkaavan shiia-muslimien asemaa. Lähi-idässä kiistat shiia- ja sunnimuslimien välillä ovat jatkuneet vuosisatoja.

Saudi-Arabian johtama liittouma liittyi sotaan shiialaisia huthi-kapinallisia vastaan vuonna 2015. Brittiläisen yleisradioyhtiö BBC:n analyysin mukaan Saudi-Arabia pelkää shiialaisen Iranin saavan jalansijaa Jemenissä huthien välityksellä.

Jemen on nyt jakaantunut etupäässä huthien ja presidentti Hadin hallinnon hallitsemiin alueisiin, ja taistelut jatkuvat yhä. Myös terroristijärjestö Al-Qaidan sanotaan hallitsevan pieniä alueita maassa.

Pakolaisjärjestö UNHCR:n perjantaina julkaistujen raporttien mukaan erityisesti maan länsiosassa käytävät taistelut uhkaavat aja yhä kymmeniä tuhansia uusia jemeniläisiä ulos kodeistaan pakolaisuuteen. Toistaiseksi YK:n yritykset välittää rauhaa osapuolien välille ovat epäonnistuneet.

Siviilien osalta erityisesti saudiliittouman ilmaiskut ovat olleet tuhoisia.

UNHCR:n mukaan Jemenin sisällä on ainakin kaksi miljoonaa maan sisäistä pakolaista, joista useat ovat menettäneet sodan takia kaiken.

YK:n tietojen mukaan noin 10 000 ihmistä on kuollut sodassa vuoden 2015 jälkeen. YK on sodan aikana vedonnut Saudi-Arabian johtamaan liittoumaan, jotta se päästäisi enemmän avustuskuljetuksia Jemeniin, joka on suuresti riippuvainen ulkopuolisesta avusta.

Jo ennen sotaa Jemenillä oli vaikeuksia köyhyyden, työttömyyden, ruokapulan ja Al-Qaidan hyökkäysten kanssa.