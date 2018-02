Etelä-Afrikassa ponnistellaan ulos poliittisesta umpikujasta

Vast: Apartheidista anarkiaan

No heitä ei nyt ainakaan kannata kuunnella! Siis hetkinen... saksankielisissä maissa....siis ne entiset natsit jotka lähtivät Namibiasta...? Englanninkieliset ... he jotka saivat aikaan apartheidin. Ja he ovat sinun mielestäsi sivistyneistöä ja yrittäjäväestöä!! Täysi anarkia näyttää olevan todella kaukana Etelä-Afrikasta tämän Zuman vallasta pois ottamisen jälkeen. Samoin naapurimaassa Zimbabwessa vallanvaihto kävi vallankin ketterästi. Ilman verenvuodatusta, olkoonkin että se ehkä tulee maksamaan paljon mutta mitä maksaisi sota eri etnisten ryhmien välillä... mitä maksaisi se että Mugabe olisi saanut olla vallassa tai vielä pahempaa - että hänen vaimonsa olisi päässyt valtaan.. Joten ota nyt lite med nypa salt näiden niin sanottujen sivistyneistöjen puheet.