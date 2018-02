Syytökset perheväkivallasta katkaisivat kahden Valkoisen talon työntekijän uran

Aika toimia

USAssa nämä syytökset otetaan vakavasti. Suomessa saat rauhassa hakata vaimoasi eikä kukaan tee mitään. Salassa kaikki ja työpaikka säilyy. Nyt on vihdoinkin kupla ainakin seksuaalisesta häirinnästä puhjennut ja on nähty mitä se on ollut kaikkialla maailmassa. On helppo syyttää vaikka muslimeja siitä että ei ole sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kaikkea muuta mahdollista mutta ihan joka puolella maailmaa on ollut seksuaalista häirintää, pahimmillaan raiskauksia ja naistappoja, johon vaan ei ole otettu riittävästi kantaa. Kyllä nämä asenteet Suomessakin ovat vielä vahvoilla. Eikö ole huumorintajua ja miten et pientä flirttiä ymmärrä.... mutta nyt se on loppu. Uskon että nuoremmatkin ikäluokat ovat jo havahtuneet tähän ja me vanhemmat jotka silloin aikoinaan emme osanneet siihen suhtautua oikein, lue - emme tienneet mitä tehdä - olemme nyt viisaampia. Ynnä - näinhän se menee - ei meitä vanhoja akkoja enää kukaan kiusaa senkään takia että miehet tietävät että täältä pesee. Meille ei enää tulla kommentoimaan yhtään mitään. Piste.

