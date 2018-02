Netanjahu: Israel aiheutti "raskaan iskun" Iranille ja Syyrialle

Vast: Uskottavuusvaje

Israel rakentaa ja suorittaa koeporauksia Syyrialle kuuluvilla alueilla Golanilla. Iran ei ole koskaan saanut Hizbollahia Golanin vastaiselle rajalle. Nyt Syyriassa on 40-50 000 afganilaista, pakistanilaista ja irakilaista Ieanin kouluttamaa shiia jihadistia ja Israel pelkää aiheellisesti näiden pyrkivän vapauttamaan Golanin. Lisäksi Iranilla on arviolta 2000-3000 sotilasasiantuntijaa sekä arviolta 10 000 Hizbollahin jihadistia Syyriassa. Toisaalta näiden shiiojen ainoa tavoite ei ole Golan. He pyrkivät ohella suojaamaan shiiojen pyhiä paikkoja sunneilta Syyriassa. Iranin ohella, kiinalaiset erikoisjoukot kouluttavat shiioja.

Israel on käyttäytynyt ja käyttäytyy sikamaisesti. He valloittavat vieraan vallan aluetta, josta he saavat 1/3 tarvitsemastaan juomavedestä. Yhdysvaltojen suojelemina he pyrkivät tuottamaan raakaöljyä valloittamiltaan alueilta Syyriassa ja maakaasua Libanonille kuuluvalta alueelta.

Yhdysvaltojen Iranin vastaisuus ydinase kiistassa ei kohdistu ydinaseisiin. Kyse on Hizbollahin harrastamasta huumausaine kaupasta toimintansa rahoittamiseksi. Tässä Yhdysvallat ja Israel valehtelevat. EU on oikealla linjalla ja Iran on pitänyt sopimuksistaan kiinni.

Mielestäni on mahdollista, että Iran olisi tiedustellut Israelin mahdollisia asemia. On myös mahdollista, että Israel on lavastanut tapahtuman oikeuttaakseen itsensä iskuihin Syyriassa.