Trump ei antanut lupaa demokraattien FBI-muistion julkistamiseksi

En ymmärrä miksi Suomen media jatkuvasti kirjoittavat Trumpista jotain. Minulle Suomalaisena ei ole mitään merkitystä Trumpin sanoilla tai teoilla, Amerikka on kaukana Suomesta. Sen sijaan Ruotsi on rajanaapurimme, jossa määrätyissä kaupungeissa on lähes sota kaduilla, autoja poltetaan, ihmisiä tapetaan kaduille, poliiseja vastaan käydään pommeilla, raiskauksia, väkivaltaa ym. Mutta miksi Suomen valtamedia ei kirjoita asioista oikeastaan mitään tai hyvin vähän. Nämä uutiset ovat paljon tärkeämpiä Suomalaisille, kuin joku uutinen Trumpista, koska on vaara, että tämä väkivalta leviää rajan yli Suomeen. Sitten vielä valtamedia kehuu itseään laatumediaksi, uskomatonta.

