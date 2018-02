Tanskan prinssi Henrikin tila heikentyy nopeasti – kruununprinssi lentää kotiin olympialaisista

Tanskan kuningatar Margareetan puoliso prinssi Henrik on vakavasti sairas. Kuningashuoneen mukaan 83-vuotiaan prinssin terveydentila on heikentynyt nopeasti viime päivinä.

Prinssi Henrik on ollut sairaalahoidossa 28. tammikuuta lähtien. Hänen tilansa heikkenemisestä kertoo se, että kruununprinssi Frederik on päättänyt palata kotiin Etelä-Koreasta, jossa hän oli vierailemassa olympialaisissa. Kuningashuoneen mukaan prinssi Frederik on matkalla kotiin.

Prinssi Henrik meni tammikuun lopussa sairaalaan hoidettavaksi keuhkotaudin takia lomailtuaan muutaman viikon Egyptissä. Kuningashuone ei ole kertonut, onko kyse yhä samasta sairaudesta.

Syksyllä kuningashuone kertoi prinssin kärsivän dementiasta.

Ranskalaissyntyinen prinssi Henrik on ollut naimisissa Margareetan kanssa vuodesta 1967.