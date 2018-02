Vatsasta löytyi 800 kiloa muovia – uuden tutkimuksen mukaan valaat vaarassa

Muovia

Thaimaassa kaikki pakataan muovipussiin. Kun ostat vaikka sytkärin kaupasta, pitää aina sanoa, etteivät laita sitä siihen saa.nan muovipussiin. Etenkin nää jenkkiketjun kaupat laittaa jokaisen pienenkin ostoksen muovipussiin. Go to hell with your plastics ! Mikä hitto siinä on, ettei muovipusseja saa kiellettyä. Joku Afrikan maa taisi sen tehdä! Mutta luunlenpa, että peli on jo menetetty. Me on tapettu kohta kaikki merenelävät ja lopuksi itsemme tämän paskan kanssa.

