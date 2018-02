Tähän pystyy tavallinen lumilapio – latvialaiset hurjapäät laskevat yli 80 kilometrin tuntivauhtia

Fakta

Jääkouru on avoin kaikille

Latvian Siguldan kelkkaradalla järjestetään lapiolaskukilpailuja nyt jo viidettä kautta.

Rata on kokonaisuudessaan 1200 metriä pitkä. Korkeusero huipun ja maalin välillä on noin sata metriä ja radalla on 16 mutkaa. Kaikissa kisoissa lähtö ei kuitenkaan ole aivan radan huipulta.

Kisat ovat kaikille avoimia ja radalla järjestetään myös harjoitusiltoja. Tapahtumiin voi rekisteröityä verkossa, osoitteessa showelrace.com.