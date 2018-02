Tutkimus: Muinaiset britit olivat tummaihoisia

Vast: Oliko Jeesus vaaleakutrunen ja vaaleaihoinen

Totta kai tällä on merkitystä. Jotta me valkoihoiset heterot emme luulisi olevamme maailman herroja. Nyt puhutaan Britanniasta, ei Ranskasta, Italiasta tai Välimeren alueesta. Tässä vain huomaa sen kuka on kirjoittanut historiaa... juuri se hetero valkoinen ja varmasti myös mies. Historiaa ovat kirjoittaneet voittajat, tai he jotka ovat saaneet kirjoituksiaan eteenpäin. Ja me voimme varmasti vielä yllättyä siitä mitä se ihan oikea historia on joskus ollut. Se että tummaihoisia edelleen syrjitään joka puolella ei ole oikein. Britannia etunenässä on ollut imperialisti ja väitti kukistaneensa orjuuden mutta yllättäen olikin syy apartheidiin E-Afrikassa. Meidän täytyy nyt vihdoin tajuta se että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, kaikilla on ihmisoikeudet. Mutta vielä on paljon korjattavaa asenteissa.