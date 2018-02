Taiwanin maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut ainakin neljään ja yli 200 on loukkaantunut. CNN:n mukaan loukkaantuneiden joukossa on myös turisteja.

Myöhään tiistaina tapahtuneen järistyksen voimakkuus oli 6,4.

Tuhot keskittyivät Hualienin satamakaupunkiin saaren itärannikolle, missä romahti järistyksen takia hotelli ja neljä muuta rakennusta.