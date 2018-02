Syyrian epäillään taas käyttäneen klooria tappavissa ilmaiskuissa

Liki 50 ihmistä sai tiistaina surmana hallituksen joukkojen ilmaiskuissa Syyrian kapinallisalueilla, kertoi sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -ryhmä. YK kertoi saaneensa tietoja, joiden mukaan iskuissa olisi käytetty kemiallisia aseita, lähinnä klooria.

Iskuja tehtiin Idlibiin ja Ghoutaan, jota hallitus on piirittänyt jo vuodesta 2013. YK:n mukaan Syyria on tehnyt kemiallisia iskuja myös vuosina 2014 ja 2015. Hallitus on kiistänyt tiedot.

Syrian Observatory for Human Rights -ryhmän johtajan Rami Abdel Rahmanin mukaan ilmaiskut vaativat yleensä vain siviiliuhreja, koska kapinalliset harvoin poistuvat suojatunneleistaan ja osaavat varautua pommituksiin.

Ghouta on rauhoitettu viime vuonna tehdyllä sopimuksella, mutta väkivallan jatkuva kiihtyminen on YK:n mukaan tehnyt koko sopimuksesta turhan.