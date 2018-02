Taiwanin maanjäristyksessä loukkaantui yli 200 ihmistä, kuolonuhreja toistaiseksi tiedossa neljä

Taiwanin maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut ainakin neljään ja yli 200 on loukkaantunut. CNN:n mukaan loukkaantuneiden joukossa on myös turisteja.

Viranomaiset eivät toistaiseksi ole pystyneet vahvistamaan kateissa olevien ihmisten määrää.

Myöhään tiistaina tapahtuneen järistyksen voimakkuus oli 6,4. Tuhot keskittyivät Hualienin satamakaupunkiin saaren itärannikolle.

Useat rakennukset ovat vaurioituneet pahasti. Joukossa on muun muassa 12-kerroksinen talo, joka on osittain romahtanut ja kallistunut vaarallisesti. Pelastusviranomaisten mukaan noin 140 asukkaan olinpaikka on toistaiseksi tuntematon. Tiedossa ei ole, ovatko he kenties talossa loukussa.

80-vuotias Chen Chih-wei kertoo olleensa nukkumassa huoneistossaan talon ylimmässä kerroksessa

– Vuoteeni kääntyi pystyyn, olin nukkumassa ja yhtäkkiä seisoin, vanhus kuvaili.

Hän sanoo ryömineensä parvekkeelle odottamaan pelastajia.

Järistys vaurioitti myös useita muita rakennuksia, kuten yhtä sairaalaa ja hotellia. Hotellin alimmat kerrokset romahtivat, ja silminnäkijät kuvailivat, miten paniikissa olevia turisteja pelastettiin rakennuksesta.

Alueella on tapahtunut useita jälkijäristyksiä.