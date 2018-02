Malediiveille julistettiin poikkeustila, useat maat kehottivat miettimään paratiisisaarille matkustamista

Fakta

Vajoava paratiisi

Malediivit on noin 800 kilometriä pitkä saari- ja atolliryhmä Intian eteläkärjen lounaispuolella. Valtioon kuuluu vajaat 1 200 saarta tai atollia, mutta asuttuja saarista on vain parisensataa. Lisäksi satakunta saarta on varattu matkailijoille.

Asukkaita on vajaat 400 000.

Malediivit on maailman matalin valtio. Saarivaltion korkein kohta on vajaat 2,5 metriä metriä merenpinnan yläpuolella, ja valtaosa maasta on alle metrin merenpinnasta.

Mikäli ilmaston lämpiäminen jatkuu nopeana, Malediivit on vaarassa vajota kokonaan merenpinnan alle.

Malediivien valtauskonto on islam. Liki kaikki ovat sunnimuslimeja, ja maassa on satoja moskeijoita.