Tuomari ei heti heltynyt – Assangen pidätysmääräys pidettiin edelleen voimassa

Vast: Suomi vaikenee

Nimimerkki Jari:

"Harvinaisen räikeä ihmisoikeusloukkaus ilman mitään jurdisia perusteita. Mutta kun on "väärän leirin" miehiä, niin eipä silloin vaikuta kiinnostavan ihmisoikeusaktivisteja ja "ihmisoikeusvaltioita" Assangen kohtalo."



Suomella ei ole tässä osaa ei arpaa eikä Suomea pidä tähän sekoittaa.



Ja juridiset perusteet ovat hyvinkin selvät, ruotsalaiset naiset ovat syyttäneet Assangea seksuaalirikoksista.



Täytyy muistaa että tapaus on hyvin vanha, onhan Assange piilotellut Ecuadorin suurlähetystössä jo kuutisen vuotta.

Assange on pelannut koko ajan sellaista mielikuvapeliä että koska hän on sananvapauden supersankari niin eihän hän nyt voi mitenkään olla naisten ahdistelija. Assangen tukijat ovat tuolta pohjalta olleet innolla sankarinsa tukena ja yrittäneet hämärtää asiaa.



Mutta nythän on menossa tämä metoo-kampanja jonka myötä lukuisia viihdemaailman huippuja, huippupoliitikkoja ja liikemiehiä ovat jääneet kiinni epäasiallisesta käytöksestä. Voisiko Assange siis olla edelleen se puhdas pulmunen?

Ehkä, mutta Assangehan voi ihan vapaasti päättää että yrittää puhdistaa maineensa ja vastata syytöksiin.



