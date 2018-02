Assangen pidätysmääräys tuomioistuimen arvioitavana

Brittiläisen tuomioistuimen on määrä päättää tänään, peruuko se tietovuotaja Julian Assangelle määrätyn pidätysmääräyksen. Jos pidätysmääräys poistetaan, voisi Wikileaksin perustaja jättää Ecuadorin suurlähetystön Lontoossa, jossa hän on viettänyt viisi viime vuotta.

Assange pakeni lähetystöön kesäkuussa 2012 ja haki Ecuadorista turvapaikkaa. Hän pakoili eurooppalaista pidätysmääräystä ja luovuttamista Ruotsiin, jossa häntä epäiltiin raiskauksesta ja seksuaalisesta ahdistelusta.

Ruotsin oikeuslaitos lopetti tapauksen tutkinnan viime vuonna, mutta Britanniassa Assange on vielä etsintäkuulutettu, koska hän ei ilmoittautunut oikeuteen kamppailleessaan luovuttamista vastaan. Assangen asianajaja Mark Summers vetosi Assangen puolesta viime viikolla ja sanoi pidätysmääräyksen menettäneen merkityksensä. Summersin mukaan Assangen elinolot suurlähetystössä ovat "vankeuden kaltaiset". Lisäksi Assangen terveys on vaarassa, sillä Summersin mukaan hänellä on kariesta, jäätynyt olkapää ja masennuksen oireita.

Assange on kieltäytynyt poistumasta Ecuadorin lähetystöstä, koska pelkää, että hänet luovutetaan Yhdysvaltoihin. Siellä hän voisi joutua syytteeseen Wikileaksin vuonna 2010 julkaisemista salaisista asiakirjoista.

Yhdysvaltojen oikeusministeri Jeff Sessions on sanonut pitävänsä Assangen pidättämistä erittäin tärkeänä.

Assangea on nähty julkisuudessa suurlähetystön parvekkeella, mutta hän osallistuu kampanjoihin ja tilaisuuksiin videolinkin kautta. Ecuador on yrittänyt saada häntä poistumaan lähetystöstä myöntämällä hänelle kansalaisuuden ja yrittämällä saada Britannia tunnustamaan hänet diplomaatiksi. Britannia ei tähän taipunut.

Suurlähetystöön juuttunut asukki on viime vuosina käynyt Ecuadorille riesaksi. Hän julkisti Wikileaksin kautta demokraattiehdokas Hillary Clintonin kampanjatiimin hakkeroituja sähköposteja vuoden 2016 presidentinvaalien alla ja tviittasi Katalonian itsenäisyyskampanjan tueksi niin tarmokkaasti, että Ecuadorin presidentti Lenin Moreno joutui pyytämään Espanjan hallitukselta anteeksi.

Viime vuonna valtaan tullut Moreno luonnehti tammikuussa Assangea "perityksi ongelmaksi", joka on enemmän kuin haitta hänen hallitukselleen.