Ilmansaasteet pakottivat sulkemaan kouluja Iranin Teheranissa

Maailma 10:05

Rooma kielsi mielenosoitukset ennen Erdoganin ja paavin tapaamista

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin tämän päivän vierailu Roomaan on saanut viranomaiset tarttumaan erikoistoimiin. Erdoganin on määrä tavata paavi Franciscus, ja viranomaiset ovat julistaneet pääkaupunkiin vuorokauden mittaisen mielenosoituskiellon. Kielto on voimassa tämän päivän iltaan asti, ja sitä valvomaan on komennettu 3 500 poliisia. Ryhmä kurdeja aikoo kuitenkin järjestää pienimuotoisen mielenilmauksen vastalauseena Turkin Syyriassa aloittamalle hyökkäykselle.