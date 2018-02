Pariisin terroriepäillyn Salah Abdeslamin oikeudenkäynti alkaa Brysselissä

Anniina Luotonen

Belgiassa alkoi tänään oikeudenkäynti Pariisin terrori-iskusta epäiltyä Salah Abdeslamia vastaan. Abdeslam on ainoa elossa oleva pääepäilty Pariisin terrori-iskusta, jossa kuoli 130 ihmistä vuonna 2015.

Tuomari määräsi istunnon aluksi, että oikeusistunnossa ei saa kuvata. Abdeslam kieltäytyi nousemasta seisomaan ja ilmoitti, ettei halua vastata kysymyksiin.

Belgiassa häntä syytetään ampumisesta, joka tapahtui muutama päivä ennen kuin hänet saatiin kiinni vuonna 2016. Tulitaistelussa kuoli yksi islamisti, ja kolme poliisia haavoittui. Adbeslamia syytetään terroristisista murhayrityksistä.

Yhdessä Abdeslamin kanssa otettiin kiinni myös tunisialaistaustainen Sofien Ayari, joka saapui Eurooppaan Kreikan kautta syksyn 2015 pakolaiskriisin aikana. He voivat saada jopa 40 vuoden vankeustuomiot.

Oikeuskäsittelyn turvatoimet ovat poikkeuksellisen tiukat. Brysselin suuri oikeustalo aiotaan eristää oikeudenkäynnin ajaksi, mikä ei ole helppo tehtävä. 1800-luvulla valmistunut kolossi on kolme kertaa maan kuninkaanlinnan suuruinen.

Oikeudenkäynti on herättänyt suurta kiinnostusta mediassa ja sitä seuraamaan on ilmoittautunut satoja median edustajia. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua tällä viikolla tiistaina, torstaina ja perjantaina, mutta myös keskiviikko saatetaan ottaa käyttöön. Abdeslam on määrä kuljettaa joka päivä Pariisin Fleury-Merogis-vankilasta Brysseliin. Oikeuden päätöstä odotetaan kuukauden sisällä.

Brysselissä kasvanut Abdeslam otettiin kiinni poikkeuksellisen laajan etsinnän jälkeen. Hänen onnistui piilotella neljä kuukautta ennen kuin hänet otettiin kiinni Brysselin maahanmuuttajalähiössä Molenbeekissa, johon monilla terrori-iskujen tekijöistä on ollut yhteyksiä.

Kiinnioton jälkeen terroristit iskivät Brysselin lentokentällä ja metrossa. Abdeslamilla epäillään olleen yhteyksiä myös Brysselin iskujen tekijöihin. Brysselin pommi-iskuissa kuoli yhteensä 32 ihmistä.

Abdeslamin tiedetään toimineen ainakin kuljettajana Pariisin iskujen sarjassa. Mukana oli myös hänen veljensä Brahim, joka räjäytti itsensä.

Myös Abdeslam kantoi räjähdevyötä, joka ei syystä tai toisesta räjähtänyt. Hän on pysynyt vaiti kuulusteluissa siitä lähtien kun hänet otettiin kiinni.