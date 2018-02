Costa Rica äänestää presidentistä – pääteemana homoliitot

STT, AFP

San Jose

Costa Ricassa äänestetään tänään presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Vaaleissa valitaan seuraaja Luis Guillermo Solisille, joka ei voi maan perustuslain mukaan hakea jatkokautta.

Vaikka maan talous on kehnossa kunnossa, vaalikeskustelujen pääteemaksi on noussut mies- ja naisparien avioliitot. Ne eivät ole konservatiivisessa maassa sallittuja, ja vaalien ennakkosuosikiksi on tuntemattomuudesta noussut homoliittoja vastustamalla evankelikaalipoliitikko Fabricio Alvarado, joka on kerännyt mielipidetiedusteluissa noin 17 prosentin kannatuksen.

Tuoreimman kyselyn mukaan yli kolmannes äänestäjistä ei kuitenkaan ollut päättänyt ehdokastaan.

Jos kukaan ehdokkaista ei saa vaalien ensimmäisellä kierroksella vähintään 40 prosenttia äänistä, kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta kohtaavat toisella kierroksella, joka järjestetään huhtikuun 1. päivänä.