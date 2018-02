Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.

Ennen kaikkea tämä on muistutus niille, jotka avosylin ottavat vastaan laittomia teitä tulevia elintasopakolaisia ja siten houkuttelevat lisää ja lisää väkeä vaaralliselle matkalle. Siis muistutus siitä, että monesti hyvää tarkoittavat ihmiset saavat tuhoa aikaan. Jos Eurooppa palauttaisi automaattisesti tulijat Afrikaan, vaarallista merimatkaa ei yrittäisi kovinkaan moni eikä hukkuneita juurikaan olisi.

Vast: taas muistutus meren vaarallisuudesta

"Helppo valinta?", elintasopakolaisten kohdalla Euroopassa viranomaiset toteavat, etteivät he ole vaarassa eivätkä siten oikeutettuja turvapaikkaan. Suurta osaa heistä odottaa käännytys ennemmin tai myöhemmin, joten reissu on turha.

Mitä oikeisiin pakolaisiin tulee, heitä varten on ja voidaan tehdä lisää pakolaisleirejä Afrikkaan. Ei tarvitsisi lähteä vaaralliselle merimatkalle.