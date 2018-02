Trump julisti maineensa puhdistetuksi Venäjä-tutkinnan osalta

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti lauantaina maineensa olevan puhdistettu sen jälkeen, kun FBI oli julkaissut kiistellyn muistionsa Venäjä-tutkinnan alkuvaiheista. Twitterissä Trump kutsui koko Venäjä-tutkintaa häpeälliseksi.

Trump antoi perjantaina luvan julkistaa salaisiksi luokiteltuihin tietoihin nojaavan muistion, jossa nostettiin esiin epäilyjä FBI:n puolueellisuudesta ja valtuuksien ylittämisestä. Muistion on laatinut kongressin edustajainhuoneen tiedustelukomitean johtaja Devin Nunes, joka on republikaani.

Nelisivuisen muistion mukaan FBI käytti demokraattien rahoittamaa tutkimusta lähteenä saadakseen luvan tarkkailla Trumpin entistä kampanja-avustajaa Carter Pagea, jolla oli laajat Venäjä-kontaktit.

Demokraattien ja monen republikaaninkin mielestä muistio on kehnosti peitelty yritys kaivaa maata Trumpin kampanjaväen ja Venäjän yhteyksiä käsittelevän tutkinnan alta. Myös FBI epäilee muistion tarkkuutta eikä olisi halunnut julkaista muistiota lainkaan.

Demokraattien mukaan muistio antaa tutkinnasta väärän kuvan, koska muistiossa asioita on irrotettu yhteyksistään ja jopa vääristelty. Demokraatit ovat myös tarjonneet julkaistavaksi omaa muistiotaan aiheesta, mutta sitä ei ole julkaistu.

Nunesin muistiossa tulilinjalla ovat FBI-johtaja Christopher Wray, oikeusministeri Jeff Sessions ja apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein. Trump on valinnut heidät kaikki tehtäviinsä viime vuonna.

Demokraattien mukaan syytösten varsinainen kohde on apulaisoikeusministeri Rosenstein, koska hän on ainoa henkilö, joka pystyy irtisanomaan Venäjä-tutkintaa johtavan Robert Muellerin.

Erikoissyyttäjä Mueller tutkii Trumpin kampanjaväen yhteyksiä Venäjään ja Venäjän pyrkimyksiä vaikuttaa Yhdysvaltojen vaaleihin toissa vuoden lopulla.

Muistion julkaiseminen on johtanut poliittisesti outoon tilanteeseen, arvioi Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen.

– Tämä on erittäin eriskummallinen tilanne, koska tässä on kysymyksessä Trumpin oma FBI ja oma oikeusministeriö. Tässä käydään ikään kuin sotaa omia toimielimiä vastaan, Heiskanen arvioi STT:lle.

Hän katsoo, että muistion julkaisemisella pyritään nakertamaan Trumpin vaalikampanjaa tutkivan FBI:n työryhmän uskottavuutta. Oman lisänsä soppaan tuo se, että myös Venäjän yhteyksien tutkintaa johtava erityissyyttäjä Robert Mueller on republikaani.

– Kyseessä on tilanne, jossa yritetään sabotoida Trumpin kampanjaan liittyvää Venäjä-tutkintaa. Silloin seurauksena on, että on tutkinnan lopputulos mikä tahansa, sen uskottavuutta pystytään horjuttamaan, Heiskanen sanoo.