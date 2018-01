"Koko maailma tietää mitä täällä tapahtuu" – Turkki jatkaa Syyria-operaatiota arvostelusta huolimatta

Turkin ja kurdijoukkojen yhteenotot jatkuvat rajuina Afrinissa Syyriassa, haavoittuneiden siviilien paetessa Turkin ilmahyökkäyksiä. Turkin armeija kertoi keskiviikkona tuhonneensa 22 YPG:n kohdetta edellisyön aikana.

Turkki aloitti lähes kaksi viikkoa sitten Oliivipuun oksaksi ristityn sotilasoperaation, jonka tavoitteena on ajaa kurdien YPG-taistelijat pois maan rajan läheisyydestä.

Turkki on kieltänyt operaationsa vaatineen siviiliuhreja, mutta Afrinissa sairaalat kertovat vastaanottavansa siviiliuhreja päivittäin. Esimerkiksi tiistaina kaupungin pääsairaalaan saapui iäkäs mies, joka kertoi selvinneensä Turkin joukkojen pommituksesta. Miehen kaikki 12 perheenjäsentä olivat puolestaan saaneet surmansa.

– Koko maailma tietää mitä täällä tapahtuu. Kaikki tietävät, että siviilejä kuolee. Niin kuin me olisimme Afrinin Daesh, mies huusi viitaten äärijärjestö Isisiin sen arabiankielisellä lyhenteellä.

Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Turkin operaatiossa on kuollut tähän mennessä 67 siviiliä, joista 20 on lapsia.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan Turkin Syyria-operaatiosta muodostuisi ongelma, jos se paljastuisikin hyökkäykseksi Syyriaan.

– Meillä olisi todellinen ongelma, jos operaatio osoittautuisi maahantunkeutumiseksi, eikä taisteluksi Turkin rajalla olevaa potentiaalista terroriuhkaa vastaan, Macron kertoi Le Figaro -lehdelle keskiviikkona.

Turkki pidätti tiistaina 11 maan lääkäriliiton jäsentä, mukaan lukien liiton johtajan. Pidätyksiin johti lääkäriliiton kannanotto, jossa kritisoitiin Turkin Syyria-operaatiota.

Liiton viimeviikkoisessa kannanotossa todetaan konfliktien johtavan "ongelmiin, joita on mahdotonta korjata". Liitto toteaa myös, että "sota on ihmisten aiheuttama terveysongelma". Kannanotto päättyy vaatimukseen sanoa ei sodalle. Lääkäriliittoon kuuluu noin 80 prosenttia Turkin lääkäreistä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on muun muassa syyttänyt lääkäriliittoa terroristien tukemisesta.

– He eivät ole älykköjä, he ovat joukko ajattelemattomia orjia. -- He ovat imperialismin palvelijoita, Erdogan julisti sunnuntaina pitämässään puheessa.

Pidätykset aiheuttivat yhteenoton poliisien ja noin 50 lääkäriliiton kannattajan välillä Ankarassa tiistaina. Yhteenotto tapahtui liiton toimitilojen ulkopuolella, kun poliisit tutkivat tiloja.