Katalonian johtajadraamassa on kaikki mahdollista – kansa jännittää, mistä Puigdemont ilmestyy esiin

Seppo Ylönen

Katalonian erotettu aluejohtaja Carles Puigdemont on lokakuusta saakka esittänyt kissa ja hiiri -leikkiä Espanjan oikeuslaitoksen ja keskushallituksen kanssa.

Tänään keskiviikkona leikki huipentuu, sillä Katalonian alueparlamentilla on puoleenyöhön aikaa valita uusi aluejohtaja. Jos se ei onnistu, Katalonia ajautuu entistä tiukemmin Madridin holhoukseen ja ehkä uusiin vaaleihin keväällä.

Espanjan oikeuslaitosta Brysselissä pakoillut Puigdemont on ainoa nimi, jota Katalonian itsenäisyysrintaman kolme puoluetta ovat pitäneet esillä uudeksi aluejohtajaksi.

Myös Puigdemont itse on toistanut useaan otteeseen, että "kukaan muu kandidaatti ei ole mahdollinen".

Katalonian itsenäisyysrintaman alkuperäinen idea oli, että Puigdemont olisi johtanut Katalonian aluehallitusta skypen välityksellä etänä Brysselistä.

Tämä vaihtoehto kaatui Espanjan perustuslakituomioistuimen kantaan, ettei videoyhteys kelpaa vaan aluejohtajan pitää olla fyysisesti paikalla vannomassa virkavalaa.

Puigdemont ei pidä Espanjan oikeuslaitosta legitiiminä päättämään Katalonian asioista. Tästä huolimatta Katalonian itsenäisyysrintama tuskin ajaa tilannetta nykyistä enemmän solmuun tarrautumalla videovaihtoehtoon.

Jäljelle jää siis se, että Carles Puigdemont hankkiutuu jollakin keinolla tänään Katalonian parlamenttirakennukseen Barcelonaan.

Mutta missä Carles Puigdemont mahtaa nyt olla?

Viimeisin havainto miehestä on tiistailta, jolloin hän osallistui Belgian flaaminkielisen separatistipuolueen N-VA:n kokoukseen Leuvenissa.

Onko Puigdemont nyt matkalla Barcelonaan? Tai onko hän jo Barcelonassa?

Katalonian alueparlamentin puhemies Roger Torrent väittää, ettei hän ole saanut Puigdemontia luurin päähän useista yrityksistä huolimatta.

Torrent tapasi viime viikolla Brysselissä Puigdemontin. Sen jälkeen Torrent on kaikissa käänteissä sanonut, että vain Puigdemont tulee kysymykseen Katalonian aluejohtajaksi.

Madridin keskushallitukselle Puigdemont on punainen vaate. Pääministeri Mariano Rajoyn mukaan ei ole mitenkään mahdollista, että Puigdemont nousee Katalonian johtoon. Syynä on se, että Puigdemontin oikeusprosessi on kesken.

Espanjan oikeuslaitos haluaa Puigdemontin kuultavaksi viime syksyn itsenäisyyskansanäänestyksestä, jonka perustuslakituomioistuin julisti laittomaksi.

Espanjan sisäministeri Juan Ignacio Zoido on vakuuttanut, että Espanjan rajapoliisi tekee kaikkensa, ettei Puigdemont soluttaudu maahan esimerkiksi auton takakontissa.

Autojen takaluukkuja on toden totta availtu Ranskan ja Espanjan rajalla. Myös muutamat katalonialaiset poliitikot ja toimittajat ovat joutuneet avaamaan takakonttinsa poliisin silmien alla.

Tämä on saanut vääräleuat liikkeelle. Kataloniassa on näkynyt autoja, joissa lukee, ettei Puigdemont ole tämän auton takakontissa.

Keskiviikkona iltapäivällä julkisuuteen tullut tekstiviesti näyttäisi kertovan, että Puigdemont on luopunut taistelusta ja jää Brysseliin.

Entiselle aluehallituksen jäsenelle Toni Comínille lähettämässään yksityisessä viestissä Puigdemont kirjoittaa, että "se on ohi, meidät on uhrattu ... Moncloa (Espanjan keskushallitus) on voittanut".

Puigdemont jatkaa, että "minä olen ihminen ja myös minä epäilen joskus".

Katalonian alueparlamentin oli määrä kokoontua kello 16 Suomen aikaa ratkaisevaan kokoukseen. Silloin selviää, millainen vaikutus Puigdemontin julkisuuteen tulleella viestillä on.