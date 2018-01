Britannian pääministeri Theresa May on aloittanut kolmipäiväisen Kiinan-vierailunsa. May pyrkii matkallaan pohjustamaan maiden välisiä kauppasuhteita Britannian EU-eron jälkeistä aikaa varten.

Kotona Britanniassa May on joutunut vastaamaan yhä kasvavaan kritiikkiin EU-eron suhteen. Britannian parlamentin ylähuone käsittelee parhaillaan brexit-lakipakettia.