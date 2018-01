Maailman vanhin mies kuoli – titteli oli tosin kiistanalainen

Maailman mahdollisesti vanhin mies kuoli tiistaina. Bienvenidan kylässä Lounais-Espanjassa asunut Francisco Nunez Olivera oli kuollessaan 113 vuotta ja kuukauden vanha.

Maailman vanhin mies oli ja on virallisesti japanilainen 112-vuotias Masazou Nonaka, mutta Bienvenidan kunnanjohtajan mukaan on olemassa dokumentteja, jotka todistavat Nunez Oliveran olleen vanhempi. Tarkkaa ikää on vaikea todistaa, koska valtaosa Bienvenidan arkistoista tuhoutui Espanjan sisällissodassa.

Vuonna 1904 syntynyt Nunez Olivera ehti muun muassa sotia Rifin sodassa 1920-luvulla Marokon berberiheimoja vastaan.

Hän oli kertonut pitkän elämänsä salaisuudeksi päivittäisen viinilasin ja pääosin omalta kasvimaalta peräisin olevan ruokavalion. Vielä 107-vuotiaana Munez Olivera teki päivittäin kävelyretkiä yksin.

Maailman vanhin ihminen on tiettävästi 117-vuotias japanilaisnainen.