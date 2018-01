Katalonian alueparlamentti äänestää aluejohtajasta

Maailma 9:47

Ranskalainen huippuravintola vetäytyy Michelin-listalta omasta tahdostaan

Ranskalainen huippuravintola on saanut luvan vetäytyä Michelin-listalta, sillä sen keittiömestari ei halunnut enää jatkaa ruoanlaittoa suurten paineiden alla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ravintola on vetäytynyt listalta omasta tahdostaan.