Irlanti äänestää abortista toukokuussa

Irlannin kansanäänestys aborttilainsäädännöstä järjestetään toukokuun lopussa, kertoo pääministeri Leo Varadkar.

– Tänä iltana (maanantai-iltana) kabinetti antoi virallisesti luvan aborttia koskevan kansanäänestyksen pitämiseksi, pääministeri kertoi lehdistötilaisuudessa Dublinissa.

Hänen mukaansa äänestyksen tarkka päivämäärä tiedetään sen jälkeen, kun parlamentti on keskustellut asiasta.

Irlanti kertoi jo syyskuussa aikovansa järjestää kansanäänestyksen naisten oikeudesta raskaudenkeskeytykseen. Äänestyksessä kansalaisilta kysytään, hyväksyvätkö he muutokset maan aborttilainsäädäntöön, jonka mukaan raskaus on sallittua keskeyttää vain, jos odottavan äidin henki on vaarassa.

Tällä hetkellä laittomasti raskautensa keskeyttävälle naiselle saatetaan langettaa jopa 14 vuoden vankilatuomio. Ulkomaan matkan aikana abortin tekeminen ei kuitenkaan ole laitonta, ja joka vuosi tuhannet irlantilaisnaiset käyvätkin keskeyttämässä raskauden esimerkiksi Isossa-Britanniassa.

YK on kritisoinut Irlannin tiukkaa aborttilakia, joka YK:n mukaan voi johtaa naisten epäinhimilliseen kohteluun. YK:n ihmisoikeuskomitea vetosi toissavuonna Irlantiin, että maa muokkaisi lainsäädäntöään potilaiden suojelemiseksi.

Keskusta-oikeistolainen Varadkar pitää nykyisiä aborttilakeja liian tiukkoina. BBC:n mukaan pääministeri onkin ilmoittanut kampanjoivansa lievennysten puolesta.

Katollisen kirkon johtajan paavi Franciscuksen on määrä vierailla Irlannissa elokuussa. Katolinen kirkko pitää aborttia vakavana syntinä. Suuri osa irlantilaisista on katolisen kirkon jäseniä.